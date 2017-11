Afgezette Puigdemont wil Spanje voor internationale rechter

Puigdemont zei dat vanavond ten overstaan van 200 Catalaanse burgemeesters die naar Brussel waren gekomen om hem te steunen. Terugkeren van de weg naar onafhankelijkheid is niet langer mogelijk, aldus Puigdemont. ,,Wij willen een nieuw land waar je je niet hoeft te verbergen, waar je je kunt uiten, waar je niet wordt bedreigd of in de gevangenis wordt gesmeten omdat je een democratisch programma uitvoert.”



De afgezette minister-president, momenteel in ballingschap in België, werd regelmatig onderbroken door het gejuich van de burgemeesters, die met hun staf op de grond tikten. Het optreden van Puigdemont in een door de Vlaamsnationale N-VA afgehuurde zaal, Bozar in hartje Brussel, was niet officieel gepland, maar alle aanwezigen gingen er wel zonder meer vanuit dat hij zou komen én zou spreken.



De Catalaanse leider kreeg beperkingen opgelegd van het Belgische gerecht – hij mag zonder toestemming het land niet uit en moet zich beschikbaar houden – maar contacten met politici, pers of publiek zijn hem niet verboden.