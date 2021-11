Afghaanse gezinnen spannen kort geding aan tegen Nederland, ze willen nú geëvacueerd worden

Paspoort

Één gezin heeft allemaal paspoorten, de gezinsleden van de andere drie families hebben dat niet allemaal. ,,Het is op dit moment bijna onmogelijk om paspoorten te krijgen in Afghanistan”, zegt Wegelin. ,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt mensen zonder paspoort niet te kunnen evacueren. Maar Nederland kan heel veel dingen doen, of het op zijn minst proberen. Het is nu precies drie maanden na de laatste evacuatievlucht op 26 augustus. Ik wil weten welke concrete inspanningen er zijn gedaan om die mensen daar weg te krijgen, want volgens mij trekt Nederland niet alles uit de kast.”



Begin november kondigde de groep al aan naar de rechter te stappen als ze binnen twee weken geen antwoord kregen op hun eis. Toen ging het in totaal om een groep van 240 Afghanen. Een deel van hen kreeg wel een aanbod voor evacuatie, een ander deel niet, aldus Wegelin. Met het kort geding wil de advocaat nu afdwingen dat de gezinnen binnen twee weken na de uitspraak van de rechter worden geëvacueerd.



Morgen wordt de zittingsdatum bekend.