Afghaanse vrouwen wereldwijd kleden zich in kleurrijke gewaden uit protest tegen de taliban

video Britse kustwacht traint op het terugduwen van bootvluch­te­lin­gen

11:53 De Britse kustwacht is begonnen met het trainen van personeel dat straks de taak krijgt om migranten op rubberboten te weren uit Het Kanaal. Vorige week werd er al over gesproken in het Britse Parlement. De pushbacks zijn een omstreden manier om het aantal migranten dat in Groot-Brittannië aankomt te verminderen.