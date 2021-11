Afghanen willen snelle evacuatie, dreigen anders naar de rechter te stappen

Dat schrijft de groep in brieven die zijn verstuurd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die zijn ingezien na berichtgeving door de NOS. De brieven zijn verstuurd door Nederlandse advocaten.

240 Afghanen

Volgens de NOS gaat het om een groep van ongeveer 240 Afghanen die werkzaam waren voor Nederlanders. Zij zeggen ernstig gevaar te lopen in hun land na de overname door de taliban. In de brief zeggen de Afghanen dat ze vallen onder de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Belhaj, die stelt dat alle Afghanen die de Nederlandse missie in het Aziatische land hebben geholpen, moeten worden geëvacueerd.



Een deel van de briefschrijvers staat al op de Nederlandse evacuatielijst, maar heeft nog niks gehoord over vertrek. Het andere deel geeft aan nog niets te hebben gehoord op hun verzoek aan het ministerie in Den Haag om op de evacuatielijst te komen.

Laissez-passer

Ook eisen de briefschrijvers dat bij evacuatie een reisdocument wordt gegarandeerd waarmee de Afghanen de grens over kunnen. Veel Afghanen hebben geen paspoort en de taliban laten evacués het vliegtuig niet in zonder paspoort. Een zogenoemd laissez-passer zou uitkomst moeten bieden.



Vrijdag werd bekend dat een groot deel van de ongeveer 2000 Afghanen die naar Nederland mogen hier niet heen kan komen omdat ze geen paspoort hebben. Door de chaos in het land was het de afgelopen tijd vrijwel onmogelijk er eentje aan te vragen. Veel Afghanen zitten daardoor zonder. Afgelopen zomer konden Afghaanse evacués wel mee zonder paspoort, maar toen werd de evacuatie door Defensie geregeld.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nu heeft onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken de taak gekregen om ervoor te zorgen dat tolken en andere medewerkers veilig naar Nederland kunnen komen. Een woordvoerder van het ministerie geeft echter aan dat Afghanen zonder paspoort niet alleen van de taliban niet mogen uitreizen, ook de zogenoemde Qatar-route wordt onmogelijk. Dat land, en ook Pakistan, laten geen Afghanen toe zonder paspoort.

Quote We zitten er niet meer op militair of diploma­tiek niveau Woordvoerder ministerie van Buitenlandse Zaken

De woordvoerder geeft aan dat het voor het ministerie moeilijk is om afspraken te maken met onder andere de taliban, omdat ze geen ambassade meer hebben in Kaboel. ,,We zitten er niet meer op militair of diplomatiek niveau.” Ze drukt de mensen die willen evacueren op het hart om gewoon een paspoort te gaan halen.



Dat is echter niet zonder risico. Volgens ooggetuigen worden mensen uit de rij geplukt en gearresteerd. Ook werd afgelopen maand bekend dat één van de vooraanstaande tolken die Nederland heeft geholpen, is neergeschoten voor zijn huis. Het is volgens de woordvoerder een risico waar mensen zelf over moeten beslissen.

Het ministerie doet er naar eigen zeggen alles aan om de taliban onder druk te zetten en zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

