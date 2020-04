Afghanistan begint met vrijlating leden Taliban

Bernie Sanders stapt uit race, Joe Biden neemt het op tegen Trump

17:45 De linkse senator Bernie Sanders (79) is uit de race gestapt bij de Democraten voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij maakte dat vanmiddag bekend in een verklaring. Joe Biden is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen de Republikein en zittend president Donald Trump.