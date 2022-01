Afscheid van omgebrachte Dean (4): ‘Niets zal ooit nog hetzelfde zijn zonder jou’

Een sereen afscheid. Daar had de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, vooraf toe opgeroepen. En zo gebeurde het ook: alle 250 zitplaatsen in de kerk waren bezet en het plein, met daarop twee grote schermen, liep aardig vol. Toch kon je op sommige momenten een speld horen vallen.



Een golf van stilte vormde de rode draad tijdens de dienst, afgewisseld met enkele pakkende getuigenissen en rake liedjes. Het afscheid van de vierjarige Dean liet niemand onberoerd, ook niet de vele kennissen die de familie van de gestorven peuter een hart onder de riem kwamen steken.



Onder de aanwezigen waren een vijftigtal motorrijders die hun steun betuigden. Dat deden ze vorige week ook al, door met 1500 rijders een wake te organiseren van Antwerpen tot in Sint-Niklaas. De kleine Dean was immers gek van motoren. ,,Het heeft ons allemaal zwaar aangegrepen”, zegt organisatrice Mieke. “Dit had nooit mogen gebeuren. Elk kind verdient een mooi leven.”