Afscheidsbrief dood gevonden burgemeester Seoul: 'Familie, het spijt me’

De gisteren dood gevonden burgemeester Park Won-soon (64) van Seoul heeft een afscheidsbrief achtergelaten waarin hij zijn excuses aan zijn familie maakt. Dat hebben de autoriteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad vandaag bekendgemaakt. De dood van de burgemeester komt ruim een dag nadat een voormalige ambtenaar van de stad een klacht tegen hem had ingediend, mogelijk over aanranding.

,,Het spijt me voor iedereen”, schrijft Park in de brief, die in zijn woning werd gevonden. ,,Ik dank iedereen die in mijn leven bij me was. Het spijt me voor mijn familie omdat ze door mij alleen maar hebben geleden. Cremeer mijn lichaam alsjeblieft en verstrooi mijn as bij het graf van mijn ouders.” Het is nog niet duidelijk waarvoor Park zijn excuses maakt.

Nadat Park als vermist was gemeld, begon de massaal ingezette politie meteen te zoeken naar de burgemeester van de metropool van bijna 10 miljoen inwoners. Daarbij werden ook drones gebruikt. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea, Harry Harris, liet op Twitter van zich horen naar aanleiding van de dood van Park. ,,Mijn condoleances aan zijn familie en aan de bevolking van Seoul in deze moeilijke tijd”, twitterde hij.

De doodsoorzaak is door de autoriteiten niet bekendgemaakt, maar in het land houden ze rekening met zelfdoding. Mocht dat zo zijn, dan is Park de hoogste Zuid-Koreaanse politicus die dat deed sinds ex-president Roh Moo-hyun in 2009 van een klif sprong na aantijgingen over corruptie.

Presidentskandidaat

Park was lange tijd burgeractivist en mensenrechtenadvocaat voordat hij in 2011 tot burgemeester van Seoul werd verkozen. Hij was een zwaargewicht in de regerende centrumlinkse Democratische partij en gold als kansrijk kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2022. De burgemeester van Seoul wordt vaak beschouwd als de machtigste gekozen functie in het land, na die van president.

Park leidde in de maanden voor zijn overlijden een agressieve campagne om de verspreiding van het coronavirus in de stad van tien miljoen mensen te voorkomen. Hij sloot duizenden horecagelegenheden en stelde een verbod in op grote bijeenkomsten in het centrum van de stad. Toch is er in Seoul een nieuwe uitbraak gaande nadat recentelijk de regels voor social distancing versoepeld werden.

Vijf dagen rouw

Seoul heeft vanwege de gebeurtenissen vijf dagen van rouw afgekondigd. Voor het gemeentehuis komt een soort altaar waar burgers afscheid kunnen komen nemen van de burgervader.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).

