Afschuw in stadje waar truck met 39 doden stond: ‘Dit is moord’

Migrantendrama Horror­vracht­wa­gen kwam toch via Belgische haven naar Engeland

17:43 In de Engelse plaats Grays heeft de politie afgelopen nacht de lichamen van 39 mensen aangetroffen in een vrachtwagencontainer. De bestuurder van de vrachtwagen, de 25-jarige Mo Robinson uit Portadown uit Noord-Ierland is opgepakt. De politie meldde aan het einde van de middag dat de wagen afgelopen nacht op een ferry is overgestoken vanuit de Belgische haven Zeebrugge.