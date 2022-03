Afschuw om raketaanval in buurt van rijdende auto's, tien mensen levend onder puin gevonden

LIVE | Zelenski spreekt via EU-parlement wereld toe: ‘Niemand zal ons breken’

Niemand zal ons kapot maken, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een live-videostream tegen het Europees Parlement. ,,Niemand zal ons breken. Wij zijn sterk. We willen onze kinderen zien opgroeien.” Zelenski hield een emotionele toespraak tijdens een speciale zitting van het parlement in Brussel. Hij zei dat hij het parlement niet met een ‘goedemorgen, goedemiddag, of goedenavond’ kan begroeten, ‘want de dagen zijn niet goed en voor sommigen zelfs de laatste dag’.Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

13:13