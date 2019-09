Aftellen tot brexit: dit staat ons de komende 7 weken te wachten

BREXIT / VIDEOMet nog 50 dagen tot de brexit is het aftellen in Groot-Brittannië nu echt begonnen. Dit is wat ons de komende zeven weken te wachten staat.

Meteen na zijn aantreden als premier liet Boris Johnson een digitale klok in zijn kantoor installeren. Die telt de dagen, uren en minuten tot de brexit af. Na een rampzalig verlopen week zal hij er af en toe met enig ongemak naar kijken: na een reeks nederlagen lijkt Johnson in een onmogelijke positie te zitten. De vraag is nu hoe hij zijn allergrootste belofte kan houden: een brexit op 31 oktober, met of zonder deal.

Nu: opschorting parlement

Tot 14 oktober zal er geen debat worden gevoerd, geen stemming worden gehouden en geen wetsvoorstel worden ingediend. De deuren van het parlement zijn op slot, maar buiten Westminster gaat het werk door. Voor de oppositie die vastbesloten is een no deal-brexit te voorkomen, maar vooral voor Johnson: hij zegt de komende weken een brexitdeal te willen sluiten met de Europese Unie. Een onmogelijke klus, waar Johnson geen serieuze pogingen tot doet, roepen zijn criticasters. De afgelopen weken lagen de gesprekken immers ook al nagenoeg stil en de Britse premier is nog niet eens met een voorstel of nieuw idee gekomen waar de EU op kan reageren. Toch houdt Johnson vol dat een nieuwe deal zijn voorkeur heeft, en absoluut binnen de mogelijkheden ligt.



Volledig scherm Premier Johnson, hier tijdens een bezoek dat hij vandaag bracht aan een lagere school in Londen, heeft nog vijftig dagen de tijd om zijn brexitbelofte waar te maken. © Getty Images

14 oktober

Het parlement neemt weer zitting en begint met de traditionele opening van het parlementaire jaar: de Queen’s Speech, waarbij koningin Elizabeth de plannen van de regering voor het komende jaar voorleest. De dagen daarna debatteert het Lagerhuis over de plannen, waarna er over gestemd wordt. Boris Johnson won in zijn prille premierschap nog geen enkele stemming, heeft geen parlementaire meerderheid meer en heeft te maken met een oppositie die bloed ruikt. De kans is dan ook zeer aanwezig dat zijn plannen worden verworpen. Labour overweegt om vervolgens een motie van wantrouwen in te dienen, in de hoop de regering Johnson omver te werpen, een interim-regering aan kunnen te stellen, uitstel van de brexit aan te vragen en vervolgens algemene verkiezingen uit te schrijven.

17 en18 oktober: EU-top

Op deze bijeenkomst met alle 28 EU-lidstaten in Brussel wil Boris Johnson een nieuwe brexitdeal sluiten. De dagen daarna zou hij dan het Britse parlement voor de keuze willen stellen: deze deal of no deal. Die ‘do or die brexit’ is echter lastiger geworden nadat het parlement afgelopen maandag nieuwe wetgeving aannam die een no deal-brexit moet blokkeren.

19 oktober

De deadline die door de oppositie is gesteld in die nieuwe wetgeving. De wet dwingt de premier om uitstel van de brexit te vragen als hij op 19 oktober nog geen deal heeft met de EU. Johnson houdt tot nu toe vol dat hij absoluut geen verzoek tot uitstel zal doen. Dan blijven er nog twee opties over voor de premier: opstappen of moedwillig de wet overtreden. Dat laatste zou zorgen voor een constitutionele crisis die zijn weerga niet kent en eventueel kunnen eindigen met een afzettingsprocedure of zelfs een gevangenisstraf voor Johnson. Zijn adviseurs zouden op dit moment druk bezig zijn met brainstormen over hoe de premier de wetgeving kan omzeilen zodat hij geen uitstel hoeft aan te vragen.

31 oktober

De brexitdeadline. De standaardsituatie is nog steeds dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU verlaat. Met of zonder deal. Mocht er toch uitstel worden gevraagd door de premier, dan moeten alle 27 overgebleven EU-lidstaten daarmee instemmen. De beslissing moet unaniem zijn. Dat wordt nog spannend, want steeds meer lidstaten -ook Nederland- verliezen hun geduld met de Britten en de impasse en besluiteloosheid in het parlement. “Genoeg is genoeg”, is een steeds vaker gehoord geluid in de Europese hoofdsteden.