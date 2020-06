Agent die George Floyd met knie verstikte aangeklaagd voor moord

De gewelddadige arrestatie heeft wereldwijd geleid tot grote protesten tegen discriminatie en politiegeweld. In Minneapolis braken rellen uit die dagenlang aanhielden. Een aantal steden heeft een avondklok ingesteld. In New York geldt voorlopig vanaf 20.00 uur een uitgaansverbod.



Ook buiten de VS waren er demonstraties zoals in Londen, Amsterdam, Parijs en München. Vanmiddag werd er gedemonstreerd in Rotterdam. Die demonstratie werd voortijdig beëindigd omdat het te druk was en er geen 1.5 meter afstand gehouden werd.



De familie van Floyd heeft herhaaldelijk gevraagd om vervolging van de agenten, en verzwaring van de aanklachten tegen Chauvin, die zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd hield, terwijl die herhaaldelijk aangaf niet te kunnen ademen. Floyd stierf uiteindelijk met handboeien om en met zijn gezicht tegen de straat gedrukt.



,,Hij stierf omdat hij snakte naar lucht’’, aldus Ben Crump, de advocaat van de familie vandaag. ,,We willen dat alle agenten gearresteerd worden nog voordat we de herdenking hebben in Minneapolis, morgen.’’ Volgens Crump hebben de andere drie agenten verzuimd een man te beschermen die vroeg om hulp en aangaf geen lucht te krijgen.



Dat Chauvin weigerde Floyd op zijn zij te rollen, ondanks herhaaldelijke verzoeken van een collega, is volgens Crump opzet. Omdat de andere agenten daarop geen actie ondernamen, zijn ze medeplichtig, meent hij.