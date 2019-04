Agent die stiefdochter in gloeiend heet bad stopte, riskeert 8 jaar cel

De man werd eind december 2015 opgepakt nadat zijn stiefdochtertje met zware brandwonden was opgenomen in het brandwondencentrum. Het meisje bleek over 60 procent van haar lichaam zwaar verbrand. ,,Ze heeft een bad genomen. Ongeveer 10 à 15 minuten. Het water bleek echter te warm te zijn, waarna ik haar nog in een douche heb gezet. De verwondingen aan haar buik zijn van mijn horloge. Ik hield haar immers onder de douche. Vervolgens heb ik haar naar de huisdokter gebracht. Pas onderweg daarheen begon ze pijn te voelen”, klonk het in zijn eerste verhoor.

Meteen bleek dat dit verhaal niet kon kloppen. De dokter stelde immers resoluut dat het meisje ‘meteen een gruwelijke pijn moet hebben gevoeld’. De schaafwonden op haar buik konden volgens hem ook niet van het horloge komen. De temperatuur van het water moest zo’n 63 graden geweest zijn.

Al snel veranderde H. zijn versie van de feiten. Ook ter zitting beklemtoonde hij nogmaals dat hij bij dat eerste verhoor ‘in paniek’ een foutieve versie had gegeven. ,,Het was een ongeluk waar ik echt veel spijt van heb. Ik heb niet eerst aan het water gevoeld en dat had ik moeten doen”, sprak hij bij aanvang van de rechtszaak.

Foltering

Quote Het meisje heeft al meer dan een jaar geen activitei­ten meer mogen doen. Ze zal de littekens van dit 'ongeval' blijven dragen. Parket De moeder van het slachtoffer bleef in de rechtszaal haar vriend steunen. ,,Samen begeleiden we haar zo goed mogelijk, zowel op fysiek als mentaal gebied”, klonk het.



Veel begrip had het parket niet voor dit standpunt. ,,Het moet heel moeilijk zijn voor het slachtoffertje om haar moeder nog steeds samen te zien met de man die haar dat heeft aangedaan. Ze heeft meer dan een jaar geen activiteiten mogen doen. Ze draagt nog steeds de littekens en zal deze blijven dragen.”



Volgens het parket staat het vast dat de man het meisje bewust in een heet bad heeft gezet.

Liegen

Quote Alleen al aan de damp had hij moeten zien dat het water verschrik­ke­lijk heet was Sven Mary, Advocaat van de vader van het slachtoffertje Vlak daarvoor had Sven Mary, de advocaat van de vader van het kind, het dossier tot op het bot ontleed. ,,Er zijn elf samenhangende elementen die de schuld van de beklaagde aantonen”, beklemtoonde de strafpleiter. ,,Er zijn de leugens in zijn verhoor. Waarom liegen als het om een ongeluk ging? Bovendien voelt elke mens eerst aan het water van een bad of het te koud of te warm is. Dat is logisch boerenverstand?! Drieënzestig graden was de temperatuur. Alleen al aan de damp had hij moeten zien dat het water verschrikkelijk warm was. Bovendien toont sms-verkeer aan dat het kind helemaal niet in bad moest van de moeder. Waarom deed hij het dan?”

Geïrriteerd en gefrustreerd

Vele vragen waarop Mary zelf een antwoord op gaf. ,,Hij was al voor het bad gefrustreerd en geïrriteerd. Het meisje was bij haar vader geweest en dat was niet naar zijn zin. Want volgens hem doen hij en zijn familie al zijn ‘perfecte’ opvoedingsmethodes teniet. Dit was geen ongeluk. Dit was foltering!”

Volgens het parket was er duidelijk sprake van opzettelijke slagen met verminking en kan er geen twijfel bestaan over de schuld van H., die tot op vandaag geen schuldinzicht toont. ,,Hij blijft erbij dat het om een ongeval gaat, hoewel alles in het dossier dat tegenspreekt”, klonk het.

Het parket eiste 8 jaar cel voor de mishandeling en vroeg een bijkomende celstraf van een jaar, omdat H. in een openbaar gebouw zijn dienstwapen had gedragen hoewel hij daarvoor geen toestemming had.