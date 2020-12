Agenten die Tamir Rice (12) doodschoten vanwege speelgoedpistool gaan definitief vrijuit

Brand gesticht in Libanees vluchtelin­gen­kamp na ruzie, diverse gewonden in het ziekenhuis

27 december In een Syrische vluchtelingenkamp in Libanon is zaterdag brand uitgebroken. Volgens nationaal persagentschap ANI hebben Libanezen uit een clan in het noorden van het land brand gesticht in het kamp in de regio al-Minyeh na een ruzie met Syrische arbeiders.