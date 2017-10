Agenten Las Vegas onder druk: hadden ze sneller kunnen ingrijpen?

Bescherming

De vraag is nu waarom het de politie niet is gelukt Paddock te stoppen voordat hij uit het raam begon te schieten. ,,De mensen die vermoord en gewond zijn verdienden die zes minuten om hen te beschermen'', meent Chad Pinkerton, advocaat van Paige Gasper, een van de gewonde festivalgangers. ,,Die zes minuten zijn verloren gegaan.'' Gasper, een 21-jarige studente die in haar arm werd geschoten, is inmiddels een rechtszaak begonnen tegen onder meer het Mandalay Bay Hotel en de organisatoren van het festival. Het hotel verwijt ze niet tijdig te hebben ingegrepen nadat Paddock de beveiliger op de gang, Jesus Campos, neerschoot.

Kogelgaten

Campos werd door Paddock in zijn been geschoten. Hij meldde de schietpartij bij de andere beveiligers in het hotel. De autoriteiten in Las Vegas konden geen duidelijkheid scheppen over de vraag of de beveiligers 911 hebben gebeld om de schietpartij op de gang te melden. ,,Onze agenten waren zo snel mogelijk ter plekke en deden waarvoor ze zijn opgeleid'', liet assistent sheriff Todd Fasula aan Reuters weten.



Volgens Ron Hosko, een voormalig directeur van de FBI, waren de zes minuten sowieso niet genoeg om de aanval te stoppen. ,,Misschien is het genoeg tijd om een eerste agent op de juiste verdieping te krijgen'', vertelde hij aan AP. ,,Maar dan nog. Die eerste agent gaat echt niet aankloppen met de vraag 'hoe zit dat met die 200 kogelgaten in je deur?'.