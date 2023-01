Agenten lijken straatje schoon te vegen: politierapport dood Tyre Nichols klopt niet met beelden arrestatie

In de Amerikaanse stad Memphis zijn meer beambten van de politie en de brandweer geschorst vanwege de schokkende dood van Tyre Nichols (29). Hij werd op 10 januari in elkaar geslagen door vijf agenten van de omstreden Scorpion-straatbrigade van de lokale politie. Vanmiddag is in een kerk in Memphis de uitvaartdienst voor Nichols.

De vraag om politiehervormingen in het hele land door te voeren, is door de affaire nieuw leven ingeblazen. In meerdere steden werd vreedzaam geprotesteerd, mede na een een oproep van de moeder en stiefvader van Nichols. Beiden zijn door president Biden uitgenodigd volgende week aanwezig te zijn bij diens State of the Union-toespraak voor de leden van het Amerikaanse Congres.

Ondertussen hebben Amerikaanse media het eerste politierapport in handen gekregen na de gewelddadige arrestatie van Nichols die drie dagen laten zou bezwijken aan zijn verwondingen.

In dat rapport lijkt het erop dat de inmiddels ontslagen agenten probeerden hun straatje schoon te vegen. Nichols wordt door hen beschreven als gewelddadig. Hij zou ‘gevaarlijk’ hebben gereden en zou zijn begonnen met vechten na zijn aanhouding. Nichols zou daarbij hebben geprobeerd hun wapen te grijpen.

Het eerste politieverslag spoort echter niet met de beelden die werden gemaakt van de aanhouding. Daarin is te zien hoe Nichols - nadat hij om onbekende reden is aangehouden - uit zijn auto wordt gesleurd en hard tegen de grond wordt geduwd. Te horen is hoe Nichols de agenten aanspreekt op hun gedrag en zegt: ,,Wat jullie doen is niet oké”, en ook: ,,Oké, ik lig op de grond”. Ook nadat hij gehoorzamend ‘Ja, meneer’ op een politiebevel heeft geantwoord blijven de agenten extreem agressief. Een van hen wil Nichols taseren, een ander dreigt zijn handen te zullen breken. Te horen is hoe Nichols de agenten smeekt te stoppen: ,,Jullie overdrijven”.

Volgens het politierapport zou hij juist op dat moment een greep naar het pistool van een van de agenten hebben gedaan en zijn weggerend in de richting van het huis van zijn moeder. 100 meter vanaf haar voordeur wisten de agenten hem te vloeren waarna een fatale afranseling volgde. Ondanks dat de beelden lijken aan te tonen dat Nichols nooit terug sloeg, vermeldt het politierapport dat hij een van de politieagenten zwaar zou hebben mishandeld. Een onbekende bron op het nu spraakmakende politiebureau zou het omstreden politierapport hebben doorgespeeld aan de presentator van een lokale talkshow in Memphis.

Brandweer

Daarop zijn nog twee agenten geschorst en ook drie ambtenaren van het hulpverleningsteam van de brandweer. Twee omdat ze eenmaal ter plaatse niet echt naar de in elkaar geslagen Nichols zouden hebben gekeken, een derde hulpverlener nam niet eens de moeite uit de auto te stappen.

Vergelijkingen worden gemaakt met de klappen die George Floyd kreeg in Minneapolis, bijna drie jaar geleden. Ook hij had gered kunnen worden bij alert ingrijpen van de hulpdiensten. In het politierapport van Memphis staat wel dat Nichols ‘kortademig was’. Blijkens de autopsie zou hij zijn overleden aan inwendige bloedingen. Naar verluidt zou in verband met deze zaak de rol van meer ambtenaren tegen het licht worden gehouden. De aanvankelijk succesvolle, maar later omstreden Scorpion-brigade is inmiddels ontbonden.

Nieuw leven

Amerikaanse media duiken in het verleden van de in Sacramento geboren Tyre Nichols. Hij werkte bij het postbedrijf FedEx en woonde weer bij zijn moeder nadat hij was gescheiden. Hij wilde een nieuwe leven beginnen in Memphis. Nichols had een zoon van vier die hij volgens vrienden had verteld dat hij graag bij de politie wilde werken.

Hij was een verwoed skateboarder en had gezien een stage aan het Art Institute van Californië ook ambities fotograaf te worden, zo vermeldt hij op zijn website T.Nichols Photography. ,,Een goede vriendin van hem vertelt in een lokale krant dat hij in Californië een keuze had gemaakt. ,,Als je daar naar een binnenstadsschool gaat moet je kiezen tussen het bendegedoe of sport. Of je bent deel van een ‘street team’ van boarders en skaters. Tyre koos voor het laatste. Hij was een vrije geest en skaten gaf hem vleugels.”

Familieleden zijn een geldinzameling begonnen om een herdenkings-skatepark te laten aanleggen met zijn naam. Inmiddels is al ruim een miljoen dollar binnen.

Volledig scherm Skaters in Atlanta brengen een eerbetoon aan skatefanaat Tyre Nichols. © ANP / EPA

