Airbus en Qatar Airways lossen geschil over A350-jets op

Na maanden van onderhandelingen zeiden de twee partijen dat ze ‘blij zijn dat ze een minnelijke en wederzijds aanvaardbare schikking hebben bereikt’ over de afbladderende verf die de A350-jets aan de grond had gehouden, met alle gederfde inkomsten van dien. ,,Er is nu een reparatieproject aan de gang en beide partijen kijken ernaar uit deze vliegtuigen weer veilig de lucht in te krijgen”, zeiden ze in een verklaring. Daarin stond ook dat de details van hun akkoord ‘vertrouwelijk’ blijven.