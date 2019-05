Ajax-supporters blijven voorlopig vast in Londen

De vier zijn 23, 28, 29 en 34 jaar oud en komen uit Amsterdam. Volgens de Britse justitie haalden de vier tegels uit de stoep van de straat buiten het stadion. Die gooiden ze naar de politie. Drie agenten die probeerden in te grijpen, werden in elkaar geslagen.



Naast het viertal zijn nog meerdere andere mensen gearresteerd. Een 26-jarige man uit Amsterdam werd gisteren in Londen veroordeeld tot tien weken gevangenisstraf. Ook kreeg hij een stadionverbod van zes jaar, omdat hij betrokken was bij een vechtpartij.



Een 40-jarige Amsterdammer wordt verdacht van drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten en moet op 15 mei weer voorkomen. Een 30-jarige man uit Amsterdam kreeg een officiële waarschuwing voor het verstoren van de openbare orde. Hij wordt nog verdacht van mishandeling en moet zich daar later voor verantwoorden.