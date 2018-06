Akkoord over migratiecentra in de EU

De Europese leiders zijn vanmorgen rond half 5 na een uiterst zware nacht uiteen gegaan met een breed migratieakkoord. Of het ook gaat werken zal volgens premier Rutte in de praktijk moeten blijken.

Het akkoord kwam tot stand na heftig en langdurig verzet van Italië, dat al jaren de klappen opvangt en zich door de rest van de EU hopeloos in de steek gelaten voelt. De nieuwe premier Conte gaf zich daardoor niet makkelijk gewonnen. President Macron wierp zich op als actief bemiddelaar. ,,Alles was lastig, het was echt heel ingewikkeld", aldus Rutte.

Het akkoord voorziet volgens hem in ‘Turkije-achtige’ asieldeals met Noord-Afrikaanse landen, die in ruil voor geld asielzoekers opvangen. Zij die recht hebben op een verblijfstitel, worden via een luchtbrug alsnog naar Europa overgebracht. Maar ook op het Europese vasteland komen op vrijwillige basis opvangcentra. Ook daar worden asielzoekers geschift en nadat is vastgesteld dat ze recht hebben op een verblijfstitel worden ze doorgeleid.

Rutte was aanvankelijk bang dat deze centra op Europees grondgebied migranten toch zou blijven aanzetten tot een gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee, maar dat risico is volgens hem nu beperkt: door de Turkije-achtige akkoorden met Noord-Afrikaanse landen, maar ook door een aanzienlijke versterking van de Europese kust- en grenswacht en maatregelen om op de Middellandse Zee actieve hulporganisaties ‘te beschermen tegen de kwade intenties van mensensmokkelaars’.

Opvangputje

Veel onderdelen van het akkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo zei Rutte dat de opvangcentra ‘gecontroleerd’ zullen zijn, maar hoe en in welke mate – detentiekampen? – is nog niet duidelijk. Wat het volgens Rutte zo moeilijk maakte was dat Zuid-, Oost- en West-Europa allemaal hun eigen zorgen en bedenkingen hadden. Zuid-Europa wil niet langer het opvangputje voor het hele continent zijn, West-Europa (Duitsland, Zweden, Nederland, België) wil niet het eindstation zijn van snel oplopende aantallen asielzoekers als de druk weer toeneemt, Oost-Europa zei: ‘Van ons wordt solidariteit gevraagd, maar we weten niet om welke aantallen het gaat’.