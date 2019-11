Al 137 Franse vrouwen dit jaar vermoord door (ex-)partner, duizenden mensen protesteren

,,Seksistisch geweld móet stoppen, de regering moet in actie komen’’, aldus de linkse politica Manon Aubry die meeliep in Parijs. De extreemrechtse politicus Jean Messiha betuigde ook zijn steun: ,,In Frankrijk moeten alle vrouwen in vrijheid en in veiligheid kunnen leven.’’ Volgens de politie liepen in Parijs 25.000 mensen mee met de betoging. Andere tellingen hebben het over 49.000 mensen. Op spandoeken van demonstranten werden de namen getoond van slachtoffers: ‘Samantha, 34 jaar, 77e dode’, ‘Caroline, 31 jaar, 18e dode’.



Frankrijk is een van de slechtste leerlingen in de klas in West-Europa. Alleen in Duitsland en Malta hebben vrouwen vaker te maken met huiselijk geweld, blijkt uit cijfers van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE). De regering van president Macron maakt maandag maatregelen bekend om huiselijk geweld aan te pakken. De afgelopen twee maanden is daar in werkgroepen en met belangenorganisaties over nagedacht.