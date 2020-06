Al 27 politiemannen gewond tijdens demonstraties in Londen

UpdateTijdens demonstraties tegen politiegeweld en racisme zijn in Londen de afgelopen week in totaal 27 politieagenten gewond geraakt. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. Twee van hen zijn er ernstig aan toe en een agente die van haar paard viel moest worden geopereerd.

Tienduizenden gingen zondag weer de straat op in de Britse hoofdstad en sommige actievoerders droegen gezichtsmaskers met de boodschap ‘racisme is een virus’. Aan het begin van de avond werd het wat onvriendelijker, met het gooien van rookbommen en flessen. Het standbeeld van Winston Churchill werd opnieuw beklad, nu met de tekst ‘was een racist’ op het voetstuk.

Een andere opmerkelijke actie had plaats in Bristol. Daar trokken demonstranten het bronzen beeld van de lokale ‘held’ Edward Colston van zijn sokkel en lieten het te water bij de haven. Colston was een zeventiende-eeuwse zakenman, parlementslid en filantroop die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. Voordat zijn standbeeld kopje-onder ging, zette een betoger nog even zijn knie op de metalen nek als verwijzing naar de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door onnodig hard optreden van een witte agent.

Hoewel de Londense commissaris van politie en de minister van Volksgezondheid het hadden afgeraden, onder meer wegens het coronabesmettingsgevaar, verzamelden tienduizenden mensen zich toch in het centrum van hoofdstad in de buurt van de Amerikaanse ambassade aan de Theems. Later trokken ze naar Downing Street en Parliament Square.

Volledig scherm Het beeld van Edward Colston verdwijnt in de haven van Bristol. © AP

Brussel

Ook elders in Europa gingen grote aantallen mensen de straat op. In Brussel waar het er ongeveer 10.000. Die droegen in meerderheid een mondkapje, maar voldoende afstand bewaren was in de menigte bijna onmogelijk. De betoging op het Poelaerplein verliep rustig, maar na afloop ontstonden er rellen en werden zelfs winkels geplunderd. Al meer dan 150 verdachten zijn opgepakt. Dat zullen er nog meer worden als alle camerabeelden zijn bestudeerd. Maandag zal duidelijk worden hoe groot de aangerichte schade is.

In Antwerpen werden zeker honderd actievoerders opgepakt omdat ze zich niet hielden aan de ‘social distance’-regels. Ze kunnen een boete tegemoet zien.

Kopenhagen

In Kopenhagen waren 15.000 mensen op de been om hun afkeer van racisme en politiegeweld te tonen. Ze liepen van de Amerikaanse ambassade naar paleis Christiansborg, waar onder meer het Deens parlement zetelt.

Göteborg

In de Zweedse stad Göteborg ging het er grimmig aan toe. Er was wegens de coronacrisis toestemming gegeven voor 50 demonstranten, er kwamen er 2000. De politie maakte een eind aan de bijeenkomst en werd bekogeld.

Madrid

In Madrid was het pand van de diplomatieke dienst van de VS eveneens het doel. Er werd geschreeuwd ‘I cannot breathe’, wat Floyd ook riep. Bij een politiecordon knielden de betogers met de vuist in de lucht zoals de Amerikaanse footballer Colin Kaepernick in 2016 deed.

Rome

Op het Piazza del Popolo in Rome waren dezelfde taferelen te zien en werd ruim acht minuten stilte in acht genomen, de tijd die Floyd machteloos op de straat gedrukt lag.