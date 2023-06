Al 50.000 euro gedoneerd voor moeder van gezinsdrama in Lommel, hoeveel geld daarvan krijgt het platform?

In vijf dagen is er al ruim 50.000 euro opgehaald voor de moeder van het gezinsdrama in Lommel. Om haar een kans te geven op eigen tempo om te gaan met het verlies, startten haar vrienden eind vorige week een inzamelactie. Ontvangt zij al het gedoneerde geld of rekent het platform ook kosten?

Al ruim 2964 mensen doneerden sinds de start van de actie een geldbedrag voor de moeder. „Geld kan niet goedmaken wat hier is gebeurd, maar het geeft haar wel tijd om te rouwen”, lieten de vrienden die de inzamelingsactie organiseren tijdens de start weten.

Iedere donatie helpt

„Het intense leed en verdriet wat haar is aangedaan is niet in woorden uit te drukken”, schrijven de initiatiefnemers van de inzamelingsactie. Volgens hen helpt iedere donatie Nikie een weg te vinden met het verdriet te leven. „Op haar eigen tempo en zonder financiële druk, aangezien zij een hardwerkende zelfstandig kapster is.”

Een 37-jarige man nam 23 mei zijn twee zoontjes mee de dood in. De vader reed met de broertjes van 4 en 7 het Kanaal Bocholt-Herentals in. Het overlijden van de Lommelse broertjes Dani (7) en Levi (4) enkele weken geleden liet niemand onberoerd. Zelfs vreemden legden knuffels en bloemen neer, of lieten een boodschap achter in het rouwregister van de stad.

Waarom geven we zo massaal aan inzamelacties?

Dat er zoveel geld gedoneerd wordt is niet uitzonderlijk. De recente voorbeelden zijn talrijk. Voor de uitvaart van de in Frankrijk verdronken Fenna (9) uit Breda vorige zomer kwam razendsnel bijna 30.000 euro binnen. En het streefbedrag van de inzamelingsactie ‘Help Klein Java na verwoestende brand’ werd zondag binnen een dag gehaald. Waarom geven we toch zo massaal aan inzamelacties om persoonlijk leed te verzachten?

,,Iemand kan zich vinden in het leed van een ander en wil helpen. En als het project succesvol is, kan het ook weer gevers aantrekken. Bijvoorbeeld om erbij te horen of om een bepaalde reputatie te waarborgen”, legt Claire van Teunenbroek, onderzoeker op de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in crowdfunding, uit.

Welke kosten rekenen platforms?

Niet al het gedoneerde gaat altijd rechtstreeks naar de ontvanger. Van sommige platforms kunnen particulieren gratis gebruik maken, er worden dan geen platformkosten berekend. Wel rekenen platforms bijna altijd een betalingsverwerking per transactie.

Van donaties via Gofundme.com gaat bijvoorbeeld 2.9 procent + 0.25 cent per transactie af. Deze transactiekosten zijn vergelijkbaar met Whydonate. Daar rekent het platform 1,9 procent + 0.25 cent per transactie.

Doneerdoel.nl hanteert naast de standaard transactiekosten van 0.59 cent wel platformkosten. De hoogte van deze kosten hangt af van het opgehaalde bedrag. De tarieven dalen als de actie veel donaties ontvangt. Tot een bedrag van 10.000 euro rekent het platform 6 procent commissie. Bij 100.000 euro of meer blijft houdt het platform 3 procent in. Deze tarieven zijn inclusief btw.

Wij zijn geen voorstan­der van deze werkwijze Steunactie.nl

Ook platform steunactie.nl waar gedoneerd wordt voor moeder Nikie rekent 5 procent platformkosten en een standaard bedrag van 0,50 cent voor de transactiekosten inclusief btw. ,,Enkele crowdfunding platforms werken niet met platformkosten maar met een zogenaamde bijdrage of fooi”, legt steunactie.nl uit. ,,Deze ‘vrijwillige fooi’ staat standaard ingesteld. Wij zijn geen voorstander van deze werkwijze. Donateurs kunnen hierdoor afhaken en daardoor kunnen we donaties mislopen. Ook kan het leiden tot een lagere donatie.”

Wat het streefbedrag van de inzamelingsactie voor moeder Nikie is en hoelang er nog gedoneerd kan worden, is niet bekend. De donaties stromen nog steeds binnen.