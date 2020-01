Al 500 miljoen dieren dood door bosbranden Australië

Alleen al in de Blue Mountains, een natuurgebied ten westen van Sydney dat zijn naam dankt aan de blauwe gloed van de eucalyptusbossen, is de helft van het natuurpark in vlammen opgegaan. Dit gebied is thuis van 400 soorten dieren waaronder zeer zeldzame reptielen als een 20 centimeter lange waterhagedis maar ook van bijzondere flora als de pas recent ontdekte ‘wollemi pine’ een soort prehistorische den met verwantschap aan planten die tot 90 miljoen jaar geleden bestonden.

As

De meeste aandacht gaat uit naar bekende Australische zoogdieren als koala’s en kangoeroes. De Australische milieuminister Sussan Ley schatte onlangs dat alleen al in de staat New South Wales dertig procent van de koala’s is omgekomen. Dat zouden 8500 dieren zijn. Dertig procent van het leefgebied van de dieren ligt in de as. Honderden koala's en kangoeroes zijn gered door bewoners van getroffen gebieden of liepen zelf huizen in om bescherming te zoeken. Een brandweerman heeft inmiddels zes koala's in huis genomen. Even dreigde een ramp bij door de vlammen bedreigde Mogo dierentuin in New South Wales maar daar gehouden de giraffen, zebra’s en roofdieren bleven gespaard.