Al 54 hittedoden in Canada

Brits kabinet akkoord over zachtere brexit

6 juli Het Britse kabinet is akkoord gegaan met de Britse onderhandelingsvoorwaarden voor een zachtere brexit. Premier Theresa May bereikte vanavond overeenstemming met de ministers in haar kabinet. De regering is het eens geworden over het Britse standpunt in de onderhandelingen met de EU over handels- en douanezaken.