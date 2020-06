‘Al in november eerste coronagevallen in Bergamo’

Waarschijnlijk waren al in november 2019 de eerste coronagevallen in Alzano Lombardo, het Italiaanse dorp in de buurt van Bergamo dat later één van de meest getroffen plekken van de pandemie zou worden. Dat ontdekte het Openbaar Ministerie van Bergamo in haar onderzoek naar het ontstaan van de Covid-19 epidemie.

Artsen van het ziekenhuis in Alzano Lombardo beschrijven tussen november 2019 en januari 2020 minstens 110 gevallen van onverklaarbare dubbele longontstekingen, die ook nauwelijks te behandelen blijken. Eind 2019 liggen er in het streekziekenhuis zo’n veertig patiënten met de diagnose ‘longontsteking door onbekende oorzaak’, maar achteraf ging het volgens de artsen zo goed als zeker om de eerste coronagevallen in Noord-Italië. Ook huisartsen in het gebied maken melding van vreemde longontstekingen en de apotheken raken door hun voorraad antibiotica heen.

Longontstekingen

De artsen uit het gebied melden de vreemde golf longontstekingen, maar het beleid van de regio Lombardije en van het Ministerie van Volksgezondheid blijft hetzelfde: alleen testen als de persoon in kwestie, of een persoon in zijn naaste omgeving, in China is geweest. Dat beleid verandert pas als op 23 februari de eerste coronabesmetting wordt vastgesteld, bij een Italiaan die nooit in China is geweest.

Verzuim

Het Openbaar Ministerie in Bergamo vraagt zich af of de regionale en nationale overheid verzuimd heeft de epidemie in een vroeg stadium te stoppen. Ze onderzoeken een circulaire van 22 januari waarin het Ministerie van Volksgezondheid aanraadt iedereen die een ‘abnormale longontsteking’ heeft te testen op het Corona-virus, een aanbeveling die nog geen week later de volgende circulaire niet haalt. Volgens het OM waarschijnlijk één van de redenen waarom het virus zich lang onder de radar heeft kunnen verspreiden in het gebied en uiteindelijk zoveel schade heeft kunnen aanrichten. Met ruim zesduizend slachtoffers is Bergamo en omgeving één van de zwaarst getroffen gebieden van heel Europa. In de provincie Bergamo, die ongeveer 1,1 miljoen inwoners telt, is bijna geen familie te vinden die niet iemand verloren heeft aan het coronavirus.

