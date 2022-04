Al zeker 25 arrestaties in Zweden: extreemrechtse Deense politicus steekt lont in kruitvat

De leider van de anti-islamitische Deense partij Stram Kurs (harde lijn) is al vier dagen op rij de basis van ongeregeldheden in Zweden. Hij is op verkiezingstournee in het Scandinavische buurland dat in september naar de stembus gaat. Tijd voor wat uitleg.

Stram Kurs nam in 2019 in Denemarken deel aan de verkiezingen maar bleef met 1,8 procent van de stemmen onder de kiesdrempel van 2 procent. In de hoop op een beter resultaat neemt de partij nu ook deel aan de verkiezingen in Zweden. Oprichter Rasmus Paludan (40) kiest voor zijn campagne vooral voor buurten waar veel moslims wonen en komt met ‘islamofobe’ provocaties in de buurt van moskeeën, verklaarde de Turkse oprichter van de Nyans-partij (nuance) tegen Zweedse media.

Paludan, een advocaat die naar eigen zeggen vooral actief is in het strafrecht en burgerlijk procesrecht, is weliswaar Deens maar heeft dankzij een van zijn ouders ook de Zweedse nationaliteit. Dat laatste verklaart waarom hij Zweden weer binnen mag ondanks een inreisverbod voor twee jaar dat het land hem in september 2020 oplegde na zijn arrestatie gevolgd door uitzetting.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Rasmus Paludan, oprichter van de Deense anti-immigrantenpartij Stram Kurs. © EPA

Verbranding koran

Aanleiding waren rellen die eind augustus van dat jaar waren uitgebroken nadat de extreemrechtse politicus was verhinderd een ‘koranverbrandingsbijeenkomst’ bij te wonen in Malmö. In de Zuid-Zweedse stad, gelegen tegenover de Deense hoofdstad Kopenhagen die met elkaar verbonden zijn via de Sontbrug, heeft zo’n 40 procent van de 320.000 inwoners een migratieachtergrond.

Paludan, in Denemarken al meermaals veroordeeld wegens opruiende uitlatingen, zou spreken tijdens een zogeheten Vrijdag-evenement van zijn Zweedse aanhangers dat op dezelfde dag werd gehouden als het wekelijkse gebed voor de islamitische rustdag. ,,We vermoedden dat hij de wet in Zweden zou overtreden. Er was ook een risico dat zijn gedrag een bedreiging zou vormen voor de samenleving”, zei de politiewoordvoerder destijds.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden enkele Stram Kurs-aanhangers al een exemplaar van het islamitische heilige boek verbrand om zo uiting te geven aan hun islamofobe overtuiging. Bij de daaropvolgende demonstratie, die een tegendemonstratie uitlokte, gooiden zo’n driehonderd demonstranten stenen naar agenten en verbrandden ze autobanden in de straten van de op twee na grootste stad van Zweden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Demonstranten gooien stenen naar de politie in de Rosengard-buurt van Malmö, op 28 augustus 2020. © EPA

Herhaling

Ruim anderhalf jaar later is het opnieuw raak. Sinds vier dagen veroorzaken bijeenkomsten van Stram Kurs onrust die - voor zover de politie niet vroegtijdig ingrijpt - ontaardt in geweld, in de meeste gevallen van tegendemonstranten tegen de politie. Dat was onder andere het geval in Linköping en Norrköping (donderdag), Örebro (vrijdag), Landskrona (zaterdag) en opnieuw Norrköping (zondag). In laatstgenoemde stad, zo'n 130 kilometer ten zuidwesten van Stockholm, kreeg Paludan geen toestemming voor een bijeenkomst, maar desondanks staken tegendemonstranten zondagmiddag auto's in brand.

In Landskrona, gelegen schuin tegenover Kopenhagen aan de Zweedse oever van de Sont, had Paludan zaterdag wel toestemming gekregen voor een bijeenkomst met koranverbranding maar de politie greep al snel in nadat gemaskerde jongeren straten hadden geblokkeerd, auto’s en banden in brand hadden gestoken en agenten met stenen hadden bekogeld. Daarbij waren acht agenten gewond geraakt, vooral door stenen en gevechten, meldde de krant Aftonbladet.

De korpschef besloot de bijeenkomst te verplaatsen naar een plek in Malmö. Daar bleef het relatief rustig maar moest de politie volgens persbureau TT pepperspray gebruiken bij het verdrijven van tegendemonstranten. Ondanks het vroegtijdige vertrek van Paludan bleef het geruime tijd onrustig en staken betogers een stadsbus in brand.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Oproerpolitie bij de brandende stadsbus in de Rosengard-buurt in Malmö, Zweden, zaterdagavond. © ANP / EPA

Vrijheid van betoging en meningsuiting

Woordvoerster Kim Hild van de politie in Zuid-Zweden had eerder op zaterdag gezegd dat de politie de toestemming voor de demonstratie in Landskrona niet zou intrekken omdat de drempel om dat te doen erg hoog is in Zweden, dat vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan. Het recht van de demonstranten ‘om te demonstreren en zich uit te spreken weegt enorm zwaar en er is ongelooflijk veel voor nodig om dit te negeren’, zei ze tegen het Zweedse persbureau.

Zondag braken nieuwe rellen uit. De politie pakte meer dan 25 relschoppers op die agenten aanvielen, zo bevestigde de politie. Bij de rellen werden drie mensen geraakt door afgeketste politiekogels. Volgens de politie waren die kogels afgevuurd als waarschuwingsschoten. Ook in de stad Malmö was het zondag opnieuw onrustig. Er vloog onder meer een bus in brand, nadat onbekende daders een brandend voorwerp naar het voertuig hadden gegooid. De passagiers konden uit het voertuig ontsnappen, voordat iemand gewond raakte.

Korpschef Anders Thornberg van de nationale politie in Zweden noemde het geweld naar aanleiding van de Stram Kurs-bijeenkomsten in verschillende steden ‘volkomen verwerpelijk’ maar benadrukte in een verklaring dat Zweden een democratische samenleving is met als een van de belangrijkste taken van de politie ‘ervoor te zorgen dat mensen hun grondwettelijk beschermde recht op demonstreren en meningsuiting kunnen uitoefen.’ Hij legde uit dat de politie niet kiest wie dat recht heeft, maar altijd moet ingrijpen als er strafbare feiten plaatsvinden. ‘Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de politie toestemming (voor demonstraties) weigeren.’

Een verklaring voor het geweld heeft Thurnberg nog niet. ‘We hebben wel eerder gewelddadige rellen meegemaakt maar dit is iets anders. Het gaat om ernstig geweld gericht op leven en eigendom en vooral tegen politieagenten.’

Premier

De Zweedse premier Magdalena Andersson veroordeelde het geweld eveneens maar wees ook op het respecteren van de grondrechten. ,,In Zweden mogen mensen hun mening uiten, ongeacht of het gaat om goede of slechte smaak. Dat maakt deel uit van onze democratie. Maar wat je ook denkt, je moet nooit je toevlucht nemen tot geweld. Dat zullen we nooit accepteren”, zei ze tegen persbureau TT. ,,Dit is precies het soort gewelddadige reactie dat hij (Rasmus Paludan) wil zien. Zijn doel is om mensen tegen elkaar op te zetten.’’

Volledig scherm Juichende tegendemonstranten bij een in brand gestoken politievoertuig in Örebro op Goede Vrijdag. © ANP / EPA