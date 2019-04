Al zeker acht doden, onder wie drie kinderen, door noodweer Texas

Man (22) opgepakt in België: ‘plan om dit weekend aanslag te plegen’

14 april In het Belgische Waver is gisterenochtend een 22-jarige man opgepakt. Hij zou gisteren of vandaag een terroristische aanslag hebben willen plegen, schrijft La Dernière Heure. De woordvoerder van het federaal parket, Eric Van der Sypt, bevestigt de aanhouding en de link met terrorisme. Hij gaat verder niet in op de plannen voor een mogelijke aanslag.