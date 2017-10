Albert Einstein geeft notitie als fooi: nu een enorm bedrag

Bij gebrek aan fooi gaf Albert Einstein in 1922 een hotelbediende in Tokio een briefje met daarop een van zijn inzichten voor een gelukkig leven. De tekst luidt vertaald: 'Een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de voortdurende rusteloosheid die dat met zich meebrengt.' Nu is de notitie geveild voor een enorm bedrag.