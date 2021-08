Alle Amerikaanse militairen weg uit Kaboel: VS na 20 jaar uit Afghanistan

De laatste Amerikaanse militairen en diplomaten zijn nu ook geëvacueerd uit Afghanistan, dat zegt generaal Kenneth F. McKenzie die de leiding had over de evacuatieoperatie. Ze zijn vertrokken vanaf de luchthaven van Kaboel. De evacuaties van buitenlanders en Afghanen vanaf het vliegveld van Kaboel is stopgezet. Hiermee komt een einde aan twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan.

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan, Ross Wilson, zit aan boord van de laatste Amerikaanse vlucht uitgevoerd door een C-17-toestel. De vlucht vertrok eerder op de dag, zo'n twaalf uur geleden.

De Amerikaanse president Joe Biden wilde de evacuatie uiterlijk morgen laten aflopen, op 31 augustus. Die datum was afgesproken met de taliban, dat in de laatste maanden snel de controle over het land heroverde.

In totaal zijn in de laatste dagen zo’n 6000 Amerikaanse staatsburgers die dat wilden weggehaald uit Afghanistan. In totaal evacueerden de internationale coalitie zo’n 122.000 mensen. Er zijn nog slechts ‘een paar honderd’ Amerikaanse staatsburgers in het land, zegt McKenzie. ,,Het is niet gelukt om iedereen die we wilden evacueren daar weg te halen.’' Op het vliegveld van Kaboel is niemand achtergelaten.

Op Hamid Karzai International Airport is nu geen luchtvaartautoriteit meer en er is geen controle meer over het Afghaanse luchtruim, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Volgens de generaal waren de taliban de laatste tijd ‘behulpzaam’ als het gaat om de evacuatie van buitenlanders. Hij denkt dat er nog zo’n 2000 ‘hardcore IS-strijders’ in het land zijn.

Taliban: Afghanistan nu compleet onafhankelijk

Qari Yusuf bevestigt namens de taliban tegen Al Jazeera dat de laatste Amerikaanse soldaat de luchthaven van Kaboel heeft verlaten. ,,Ons land is nu compleet onafhankelijk’’.

Volgens persbureau AP keken talibanstrijders bij het vliegveld toe hoe de laatste Amerikaanse vliegtuigen in de lucht verdwenen. Daarna schoten ze in de lucht met hun geweren en vierden de overwinning na twintig jaar strijd. ,,De laatste vijf vliegtuigen zijn weg, het is eindelijk klaar!’’, zei talibanstrijder Hemad Sherzad. ,,Ik kan in woorden niet uitdrukken hoe blij ik ben ... twintig jaar offers brengen heeft gewerkt.’’

Militaire aanwezigheid

Het Amerikaanse leger viel Afghanistan twintig jaar geleden, in 2001, binnen vanwege de aanslagen van al-Qaeda op 11 september in de Verenigde Staten. Dat gebeurde nadat de taliban, de toenmalige machthebbers van Afghanistan, weigerden de leider van de terreurgroep uit te leveren. De taliban werden verdreven en NAVO-landen inclusief Nederland stuurden troepen naar Afghanistan nadat de VS een beroep op hen hadden gedaan.

In de jaren daarop werd een nieuwe regering geïnstalleerd en bleven de buitenlandse troepen om de veiligheid te waarborgen en te helpen bij de wederopbouw. De taliban waren verslagen, maar ze verdwenen niet. Zij voerden aanslagen uit en probeerden gebieden te heroveren en lokale machthebbers voor te bereiden op een machtswisseling.

Na jarenlange onderhandelingen sloten de taliban en de VS in 2020 een akkoord over het vertrek van de VS en de NAVO. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in april dit jaar aan zich te houden aan de afspraken van zijn voorganger Donald Trump, maar verplaatste de deadline. De taliban maakten vervolgens een snelle opmars en kwamen halverwege augustus met de verovering van Kaboel weer aan de macht.

