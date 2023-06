Alle ogen gericht op Wagnersaga, intussen rijgt Oekraïne de zeges aaneen

Het Britse ministerie van Defensie rapporteerde zondag dat het Oekraïense leger ,,geleidelijke maar gestage tactische vooruitgang” boekt in grondgebied dat door de Russen wordt bezet. ,,De Oekraïense strijdkrachten hebben opnieuw grote offensieve operaties uitgevoerd op drie hoofdassen in Zuid- en Oost-Oekraïne”, aldus het ministerie. Het stipte aan dat Oekraïne veel heeft geleerd uit de eerste twee weken van het tegenoffensief en dat het leger ‘de tactieken verder verfijnt’ voor nieuwe aanvallen op de sterke verdedigingsstellingen van de Russen.

Vooruitgang aan oostfront

Met succes. Maandag liet Londen weten dat het Oekraïense tegenoffensief bijvoorbeeld vooruitgang heeft geboekt aan het oostfront, onder meer rond de oostelijke stad Bachmoet, in de oblast Donetsk. De felbevochten stad werd in mei door Wagnertroepen ingenomen na maandenlange gevechten. “Oekraïense strijdkrachten hebben vooruitgang geboekt op de noordelijke en zuidelijke flanken van de stad”, aldus het Britse ministerie.

Volledig scherm Een Oekraiense militair in de regio Charkov. © AFP

Ik wens onze jongens graag meer van zulke dagen toe De Oekraïense president Volodymyr Zelensky

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde maandag dat het tegenoffensief van zijn troepen successen had opgeleverd, ook elders. ,,Vandaag hebben onze soldaten vorderingen gemaakt aan alle delen van de frontlijn”, zei Zelensky na een bezoek nabij enkele frontlijnposities in Donetsk. ,,Het is een dag van geluk vandaag. Ik wens onze jongens graag meer van zulke dagen toe.”

Volledig scherm Beeld van maandag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht Oekraïense troepen in Donetsk. © Photo News

Gebied heroverd dat sinds 2014 bezet was

Gisteren bleek dat de Oekraïense strijdkrachten gebied hebben heroverd dat al sinds 2014 bezet was. Militairen zouden bij de strijd tegen pro-Russische eenheden enige terreinwinst hebben geboekt ten oosten van het dorp Krasnohorivka, dat zich bij de oostelijke stad Donetsk bevindt.

,,Oekraïense luchtlandingstroepen hebben kleine vorderingen gemaakt ten oosten Krasnohorivka, dat ligt op de oude ‘Line of Control’ (een militaire controlelijn tussen de strijdende partijen)”, aldus het Britse ministerie. ,,Dit is een van de eerste gevallen sinds de Russische invasie van februari 2022, dat Oekraïense troepen heel waarschijnlijk een gebied hebben heroverd dat sinds 2014 door Rusland werd bezet.”

Vooruitgang aan het zuidelijk front

Aan het zuidelijke front claimde het Oekraïense leger gisteren ook de bevrijding van het dorp Rivnopil. In dat gebied hebben de Oekraïense troepen de afgelopen weken gestaag vooruitgang geboekt. Rivnopil zou het negende bevrijde dorp zijn in het gebied.

Volledig scherm Beeld van de strijd in Oekraïne. © REUTERS

De Oekraïense viceminister van Defensie, Hanna Maljar, maakte de herovering van Rivnopil bekend op Telegram. Het dorp ligt op ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van Donetsk, in een gebied waar de Oekraïense troepen dus al verschillende dorpen hebben heroverd. Oekraïne zet nu de opmars verder zuidwaarts, richting Stepove en Pryyutne.

Eergisteren zei Kiev al in totaal al zeker 130 vierkante kilometer te hebben heroverd. Intussen zou het mogelijk om meer dan 300 vierkante kilometer gaan, volgens bronnen.

‘Overbelast’

Volgens de Britten zijn de troepen van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk en de Tsjetsjenen die in het gebied opereren, “overbelast” door recente gelijktijdige aanvallen van de Oekraïense strijdkrachten.

Nog volgens het Britse ministerie is Rusland momenteel maar amper in staat om de troepen te versterken langs de honderden kilometer lange frontlijn in Oekraïne. Er is ‘weinig bewijs’ dat Rusland grote reserves heeft aan inzetbare grondtroepen, klinkt het.

De Oekraïners nemen de chaos rond de Wagner-muiterij in ieder geval in dank aan voor hun tegenaanvallen. “De wereld heeft hierdoor ook gezien dat de bazen in Rusland helemaal niets controle hebben”, zei Zelensky. ,,Absoluut niets. Er is enkel totale chaos.”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytri Koeleba voegde toe dat “elke chaos achter de vijandelijke linies in ons belang is”. Hij wou niet dieper op de kwestie ingaan.

