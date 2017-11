Als Trump op atoomknop drukt, kan deze generaal weigeren raket af te schieten

Hyten zei dat zaterdag op een forum 'Nukes: The Fire and the Fury' (Atoombommen: het vuur en de furie) over internationale veiligheid in het Canadese Halifax, zo melden verschillende Amerikaanse media. De titel van de bijeenkomst verwees naar een spraakmakend dreigement van Donald Trump, eerder dit jaar aan het adres van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump twitterde vanaf zijn golfclub in New Jersey: "Als Noord-Korea doorgaat met het bedreigen van de VS, zal het te maken krijgen met vuur en furie die de wereld niet eerder heeft gezien."

"Dit is een serieus onderwerp en de wereld is op dit moment een gevaarlijke plek", aldus Hyten. De generaal leek degenen die bezorgd zijn over het opvliegende karakter van zijn president gerust te willen stellen. Op het forum lichtte hij toe wat er zou gebeuren indien hij het bevel tot een nucleaire aanval krijgt. Hyten zei dat hij al met Trump over een dergelijk scenario had gesproken en dat hij de president zou zeggen dat hij geen illegale aanval kan uitvoeren. "Als je een illegale order uitvoert, ga je naar de gevangenis. Je kunt voor de rest van je leven in de cel zitten", aldus Hyten.

,,Wij generaals zijn niet gek", voegde de opperbevelhebber er aan toe. ,,Het is onze verantwoordelijkheid om goed na te denken over dergelijke zaken". Hyten heeft recht van spreken. Hij is de baas van de nucleaire afdeling van het strategische commandocentrum Stratcom.

Volledig scherm Een activist in Berlijn draagt een masker van de Amerikaanse president Donald Trump. Met een nepraket en 700 anderen demonstreerde de activist gisteren in Duitsland tegen de spanningen tussen Amerika en Noord-Korea en de dreiging van een nucleaire oorlog. © Getty Images

Noodzaak

Volgens de regels kan de Amerikaanse president niet zomaar raketten afschieten. Hij moet kunnen aangeven dat er: noodzaak is voor een aanval, een specifiek doelwit is, dat de aanval proportioneel is voor het gevaar dat de Verenigde Staten zou bedreigen en dat er geen onnodig leed wordt veroorzaakt door de aanval. Onder anderen generaal Hyten moet Trump hierover adviseren.



,,Als het illegaal is, zal het volgende gebeuren. Ik zal zeggen: 'Mijnheer de President, dat is illegaal.' En wat zal hij dan doen? Hij zal vragen wat wel legaal is", aldus Hyten tijdens een panelgesprek. De generaal zou vervolgens met voorstellen komen voor een aanval die wel legaal is.

De discussie komt voort uit de soms hoog oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Tegenstanders van Trump vrezen dat die zijn temperament niet onder controle heeft en een oorlog kan riskeren met het onvoorspelbare regime in Pyongyang.

Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Hyten.