Ambassade van Oekraïne naar Poolse grens: ‘Blijft beschikbaar om Nederlanders te helpen’

Rutte onder indruk van Oekraïense president: Wel degelijk blij met actie EU

De belegerde Oekraïense president is wel degelijk blij met het optreden van de Europese Unie tegen Rusland en de steun aan zijn land, verzekert premier Rutte. Ook al geeft de EU nog geen gehoor aan diens dringende pleidooi om onder meer Rusland af te sluiten van het internationale betalingsverkeer en president Poetin persoonlijk te straffen. Naar die strafmaatregelen gaat de unie volgens Rutte de komende tijd verder kijken, naast het ‘ongekende sanctiepakket’ dat donderdag in gang is gezet.

25 februari