Ambassadepersoneel VS mag dertig dagen langer in Venezuela blijven

Maduro gaf Amerikaanse diplomaten vervolgens drie dagen de tijd om het land te verlaten, maar de regering Trump weigerde aan zijn bevel te voldoen, met het argument dat de linkse leider niet langer de wettige president van Venezuela is. Dat was het scenario voor een mogelijk gewelddadige confrontatie op de ambassade zaterdagavond, toen de deadline na 72 uur afliep.

Maar toen de zon onderging in de hoofdstad van Venezuela, legde het ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin stond dat de Maduro-regering de VS 30 dagen respijt heeft gegeven om te onderhandelen over de oprichting van een ‘Amerikaans belangenkantoor’ in Venezuela en een vergelijkbaar kantoor voor Venezuela in de Verenigde Staten. Een soortgelijke regeling bestond jarenlang tussen de VS en Cuba voordat de regering-Obama de diplomatieke betrekkingen met Cuba herstelde. Als er binnen dertig dagen geen akkoord wordt bereikt, moeten de laatste diplomaten alsnog Venezuela verlaten