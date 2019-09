Nigel Kim Darroch moest in juli opstappen na het uitlekken van geheime memo's waarin hij de regering van president Trump zwaar bekritiseerde. Hij noemde Trump ‘onbekwaam’ en berichtte onder meer dat de president onzin uitkraamt en onzekerheid uitstraalt. Hij omschreef de Amerikaanse regering als ‘ uitzonderlijk disfunctioneel ’. Darroch zei te verwachten dat het presidentschap van Trump in schande zal eindigen. ,,We verwachten niet dat het Witte Huis onder Trump normaler zal worden’’, schreef hij in een van de gewraakte memo's. Na Trumps bezoek aan het Verenigd Koninkrijk omschreef de ambassadeur hem als ‘onzeker’ en ‘incompetent’.

‘Pompeuze gek’

Nalatenschap May

De regering in Londen liet Darroch, ondanks de stevige kritiek van Trump niet vallen. ,,Sir Kim kan rekenen op de volledige steun van de premier”, zei de woordvoerder van Theresa May. Door Trumps aanhoudende woede was zijn positie in de VS echter onhoudbaar geworden. Darroch stapte in juli op.



Naar nu blijkt heeft May Darroch tot Lord benoemd. Dat stond in een lijstje dat zij indiende bij haar ontslag in juni, zo melden Britse media vandaag. May heeft, zo lijkt het, de verleiding niet kunnen weerstaan haar aftreden te gebruiken als nalatenschap voor haar opvolger Boris Johnson. De leider van de Conservatieven nam het tijdens de diplomatieke rel rond de memo's namelijk niet op voor Darroch. Met dank aan Theresa May krijgt de voormalig ambassadeur nu een plek in Britse Hogerhuis. Net als May's brexit-adviseur Oliver Robbins, die na de mislukte deal met de EU zich ook genoodzaakt zag af te treden.