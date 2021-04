Ambassadeur Myanmar in Londen mag ambassade niet meer in

Het Myanmarese leger pleegde op 1 februari een staatsgreep nadat de democratisch gezinde partij van regeringsleidster Aung San Suu Kyi in november de verkiezingen had gewonnen. Het leger pakte de leden van de burgerregering op en beschuldigde Aung San Suu Kyi en haar partij onder meer van verkiezingsfraude.

Ambassadeur in Londen Kyaw Zwar Minn brak de afgelopen weken met de junta en riep op tot de vrijlating van Aung San Suu Kyi. Woensdag vertelde de ambassadeur tegen persbureau Reuters dat hij was buitengesloten. ,,Het is een soort coup in hartje Londen”, zei hij vlak voor het ambassadegebouw. “Je kan zien dat ze mijn gebouw hebben bezet.” De ambassadeur liet weten dat hij in overleg is met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.