American Airlines houdt Boeing-737-Max nog zeker tot september aan de grond

De vloot van 737 MAX-toestellen wordt sinds midden maart aan de grond gehouden in de VS en in andere landen. Dat gebeurde na twee ongevallen in enkele maanden tijd. Op 29 oktober stortte een Boeing 737 MAX van de Indonesische maatschappij Lion Air neer in de Zee van Java, waarbij 189 personen om het leven kwamen. Op 10 maart stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer met 157 personen aan boord.