Amerika-expert over coronapositieve Trump: ‘Het was al crisis, nu komt dit er nog bij’

Nee, zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt, zegt Willem Post. Een president die in deze fase van zijn presidentschap en in deze fase van de campagne, al dan niet tijdelijk wegvalt vanwege een ernstige ziekte: ,,Dat is ongehoord.”



De Amerikakenner, verbonden aan instituut Clingendael, spreekt van een gitzwart scenario als hij op een rijtje zet wat er allemaal kan gebeuren als Trump ernstig getroffen wordt door het virus. ,,Vooropgesteld: we weten nog niet hoe erg het is, en welke symptomen hij heeft. We weten alleen dat hij besmet is. Het Witte Huis meldt nu dat hij samen met Melania (die ook besmet is) in quarantaine gaat en nog gewoon zijn werk kan doen. Stel dat hij daartoe niet meer in staat is, dan kan hij gebruik maken van het 25ste amendement van de Grondwet. In dat geval neemt de vicepresident zijn taken over, Mike Pence dus. Dat kan voor korte tijd zijn, zoals in 1985 het geval was met Ronald Reagan, die een medische ingreep moest ondergaan. Of tot aan het eind van zijn presidentschap, mocht de situatie ernstiger zijn.”