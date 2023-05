Amerika geeft groen licht voor training F-16's aan Oekraïense piloten

De training zal naar verwachting volledig in Europa plaatsvinden. Wel zal Amerikaans personeel samen met bondgenoten in Europa aan de training deelnemen. De verwachting is dat die enkele maanden in beslag zal nemen. Het Amerikaanse congres heeft in haar begroting voor 2023 alvast geld gereserveerd voor deze trainingen.



De Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die de G7-top in Japan zal bijwonen, noemde de beslissing op Twitter ‘historisch’. Zelensky heeft er bij zijn westerse bondgenoten herhaaldelijk op aangedrongen gevechtsvliegtuigen te leveren.