Amerika, of beter gezegd Elon Musk, brengt weer mensen naar de ruimte

Voor de Verenigde Staten moet komende week een nieuw tijdperk beginnen. Het land wil namelijk weer zelf mensen in een baan rond de aarde brengen, voor het eerst in bijna negen jaar. SpaceX, het bedrijf van Tesla-baas Elon Musk, gaat de klus klaren.

Dat gebeurt met een nieuw vaartuig, dat woensdagavond (Nederlandse tijd) moet opstijgen vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Het is de eerste keer dat een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte brengt.

De Verenigde Staten zijn nu al jaren afhankelijk van aartsrivaal Rusland. Dat is als enige land in staat om mensen naar het internationale ruimtestation ISS en terug te brengen. De laatste bemande Amerikaanse vlucht was in juli 2011. Toen landde de laatste spaceshuttle, Atlantis.

De piloot van dat ruimteveer was Douglas Hurley. De nu 53-jarige astronaut zit komende week aan boord van de nieuwe capsule die naar het ISS gaat. Zijn reisgenoot is Bob Behnken (49), die in 2008 en 2010 ook al in het ISS verbleef en toen zes ruimtewandelingen uitvoerde.

Het ruimtevaartuig waar Hurley en Behnken in zitten is de Crew Dragon. Dat is gebouwd door SpaceX, het bedrijf van de excentrieke zakenman Elon Musk. Hij is ook de man achter autobouwer Tesla en betaaldienst PayPal. De capsule wordt niet met knoppen en schakelaars bediend, maar met schermen die op tabletcomputers lijken.

Eerder gingen onbemande Dragons naar het ISS om voorraden te brengen, maar dit wordt de eerste bemande missie. Vorig jaar ging een Crew Dragon zonder bemanning al naar het ISS, om alle systemen te testen. Begin dit jaar liet SpaceX een lancering van het vaartuig bewust mislukken, om te kijken of een bemanning in geval van nood veilig terug naar de aarde kan worden gebracht. Dat bleek het geval, de capsule plonsde zachtjes in de oceaan, hangend aan parachutes, precies zoals de bedoeling was.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA betaalt SpaceX voor de vlucht. Er staan al twee andere vluchten gepland. Later dit jaar moeten drie Amerikanen en een Japanner met een Crew Dragon naar het ISS gaan, en volgend jaar twee Amerikanen, een Rus en een Fransman. In 2021 of 2022 maken vier ruimtetoeristen een reisje met een Crew Dragon.