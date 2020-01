Amerika waarschuwt reizigers voor mysterieuze longkwaal in China

De Amerikaanse ambassade adviseert reizigers ook om contact met dieren en zieke mensen te vermijden. Eerder kwamen ook de autoriteiten in Taiwan al met een vergelijkbaar reisadvies voor Wuhan. Zij adviseren inwoners die naar de stad gaan om mondkapjes te dragen en wilde dieren uit de weg te gaan. Sindsdien zijn voor zover bekend al 59 mensen ziek geworden. De eerste besmettingen deden zich voor in december. Sommige patiënten werken op een vismarkt in de stad. Die is inmiddels gesloten en wordt gedesinfecteerd. De Chinese autoriteiten hebben uitgesloten dat het SARS-virus, de vogelgriep of het MERS-virus de kop weer hebben opgestoken. Alle patiënten zijn in quarantaine geplaatst. Er zijn nog geen gevallen bekend waarin patiënten het virus aan elkaar hebben overgedragen.

Niet in paniek raken

Ook Hongkong heeft maatregelen getroffen tegen de mysterieuze aandoening. Luchtreizigers worden op het vliegveld gecontroleerd op besmettingsverschijnselen, zoals koorts. ,,We zullen niet nalatig zijn’’, zegt politiek leider Carrie Lam. ,,We hebben zo snel mogelijk passende, allesomvattende en strikte maatregelen getroffen.’’ Lam waarschuwt wel om niet in paniek te raken door valse berichten op internet.



,,Ik dring er bij het publiek op aan niet in geruchten te geloven en geen berichten via social media te delen die de geruchten bevatten, en niet meer mensen verkeerd te informeren’’, zegt ze. Ze zegt dat de grote hoeveelheid ‘nepinformatie’ die op internet over de aandoening rondgaat ‘verontrustend’ is. ,,Het nepnieuws werkt de inspanningen die de stad doet om de epidemie te bestrijden tegen.’’



Ziekenhuizen in Hongkong melden zeker 21 patiënten te hebben opgenomen met ziekteverschijnselen als koorts, infecties van de luchtwegen en symptomen van longontsteking. Allen zouden onlangs de stad Wuhan hebben bezocht. Wuhan wordt daarom gezien als bron van de infectie. Sinds de uitbraak van SARS in 2003 is Hongkong alert op overdraagbare aandoeningen. 2000 mensen werden destijds ziek en 300 overleden.