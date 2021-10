Amerika wil in gesprek met Noord-Korea

Speurders gaan na of ontvoerder van Cleo (4) ook ingebroken heeft in huis van haar moeder

23 oktober Speurders in de verdwijningszaak van het Australische meisje Cleo Smith (4) nemen nu ook het huis van haar moeder onder de loep. Ze onderzoeken of degene die Cleo uit haar tent meenam al eerder in de buurt rondhing, en sluiten niet uit dat die dader toen bij het gezin ingebroken zou hebben. Onder meer de omheining werd gecontroleerd op vingerafdrukken.