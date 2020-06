Amerikaan (38) vergiftigt ‘pittig eten’ van daklozen en filmt daarna hun lijden

De 38-jarige William Robert Cable had oleoresine capsicum in het eten van de daklozen gedaan. Dat is een extract van chilipeperplanten, dat ‘twee keer zo sterk is als de peperspray die door de politie wordt gebruikt’. De man had een aantal daklozen van tevoren verteld dat ze zouden deelnemen aan een wedstrijd pittig voedsel eten. Anderen had hij bier gegeven om hen te verleiden het stiekem vergiftigde voedsel op te eten.

Niet voor het eerst

Daklozen in VS

Het hoge aantal daklozen is in de Verenigde Staten een groot probleem. Alleen al in Los Angeles was er vorig jaar een stijging van zo’n twaalf procent. Bijna 59.000 mensen wonen in opvanghuizen, slapen in auto’s of op de straat. De stad heeft de grootste populatie van daklozen in het land en een van de hoogste aantallen daklozen door heel Amerika.