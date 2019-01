Amerikaan die aanslagen van 9/11 overleefde komt om bij aanslag in Nairobi

Een 40-jarige Amerikaan die in september 2001 de aanslag op de Twin Towers in New York overleefde, is gisteren om het leven gekomen bij de aanslagen van Al-Shabaab in de Keniaanse hoofdstad Nairobi . Dat is bevestigd door de familie van de man.

Het Facebookaccount van de 40-jarige Texaan Jason Spindler laat een actieve man zien, die van het outdoor-leven hield. Na zijn afstuderen in 2000 aan de universiteit van Texas in Austin, trok hij naar New York om er als bankier aan de slag te gaan. Tijdens de aanslagen van 11 september 2001 was hij niet aanwezig in een van de twee Twin Towers, maar rende hij het puin in om mensen te redden, nadat de vliegtuigen zich in de torens geboord hadden.

Volgens zijn vrienden was Spindler, die volgende week 41 zou zijn geworden, nooit meer hetzelfde na die ervaring. Hij besefte dat hij meer met zijn leven wilde doen en zegde zijn job op Wall Street op, behaalde een master rechten in New York en werd actief bij het Peace Corps, een vrijwilligersprogramma van de Amerikaanse regering, waarmee hij twee jaar in Peru doorbracht en duurzame businessmodellen ontwierp voor mensen op het platteland.

Spindler, die al vijf jaar in Kenia woonde, was CEO van het door hem opgerichte bedrijfje I-DEV, dat probeert om de levens van de allerarmsten te verbeteren. Het hoofdkantoor van I-Dev is in Nairobi. Ten tijde van de aanslag zat Spindler met twee collega’s, Abdalla Dahir en Feisal Ahmed, te eten in een van de restaurants die de terroristen onder vuur namen. Geen van de drie overleefde de aanslag.