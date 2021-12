Amerikaan gaat slangenplaag te lijf met rook, maar brandt per ongeluk eigen huis af

video Schietende leerling VS probeerde medescho­lie­ren te misleiden: ‘Politie, kom naar buiten’

De 15-jarige jongen die gisteren drie leerlingen doodschoot in de Amerikaanse plaats Oxford (Michigan), heeft met een list nog meer slachtoffers proberen te maken. Hij deed zich voor als agent en probeerde studenten die zich verschanst hadden in een klaslokaal wijs te maken dat de kust veilig was. In een TikTok-video valt te zien hoe de groep niet in de list trapt en via de achteruitgang op de vlucht slaat.

