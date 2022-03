Amerikaan vergat zijn (winnende) lot: nu wordt hij multimiljonair

Enthousiast geraakt door de uitleg van een vriend besloot Wilbur Brown op kerstavond een lot uit de Megabucks-loterij te kopen. In de Moose Lodge in Springfield (Oregon) kocht hij voor 25 dollar in totaal 26 opeenvolgende loterijtrekkingen. De eerste weken checkte Brown nog wel eens of hij wat gewonnen had, maar op een gegeven moment vergat hij zijn lot.