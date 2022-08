Amerikaans meisje (12) ontsnapt uit stacaravan waar haar broertje en moeder in werden vermoord

Een 12-jarig meisje dat een week lang werd vastgehouden in een stacaravan op het platteland van Alabama, wist maandag op eigen houtje te ontsnappen aan haar ontvoerder. De tiener werd later alleen op de weg aangetroffen en wees agenten naar de woning van de verdachte, waar twee in stukken gehakte lichamen werden gevonden. Het zou gaan om de moeder en de 14-jarige broer van het meisje.

De politie kreeg maandagochtend een telefoontje van een automobilist die het jonge meisje helemaal alleen over een drukke weg zag lopen. Agenten kwamen daarop in actie en ontdekten dat het meisje een tijd lang onder erbarmelijke omstandigheden had geleefd in een woning in de buurt. Zo was ze vastgebonden aan de spijlen van een bed, werd ze seksueel misbruikt en gedrogeerd met alcohol en had ze zichtbare verwondingen aan haar hoofd en polsen.

Het zwaargehavende meisje kon de oude stacaravan in Dadeville ontvluchten nadat ze met haar tanden haar boeien stuk had gebeten. ,,Deze hele situatie was verschrikkelijk voor het meisje”, vertelde de sheriff op een persconferentie. ,,Ze is nu veilig en dat willen we graag zo houden.” Haar vermeende ontvoerder, de 37-jarige Jose Paulino Pascual-Reyes, is inmiddels aangehouden en wordt zonder borgtocht vastgehouden. Hij wordt verdacht van meervoudige moord, seksueel misbruik en ontvoering.

Moeder en broertje

De twee lichamen die in het huis werden gevonden waren in verregaande staat van ontbinding. Volgens The New York Times gaat het om de moeder en een iets ouder broertje van het meisje. De vrouw, Sandra Vazquez Ceja, zou met een kussen zijn verstikt, het jongetje werd naar verluidt doodgeslagen. Het is niet duidelijk wanneer zij zijn vermoord. Op het moment van de politie-inval waren er nog andere mensen aanwezig. Zij zijn niet aangehouden, het is onduidelijk of zij iets van de ontvoering hebben meegekregen.

De drie slachtoffers en de verdachte woonden volgens lokale media sinds februari in de stacaravan waar de lichamen werden gevonden. De metalen onderbouw was hevig beschadigd, vermoedelijk omdat de ontvoerder had geprobeerd de twee lichamen eronder te verstoppen.

De autoriteiten vertelden dat het ontsnapte meisje niet als vermist was opgegeven. De verdachte zou de voormalige partner zijn van de moeder van het meisje. Justitie verzet zich tegen een eventuele vrijlating op borgtocht van de verdachte, vanwege de ernst van de feiten en omdat ze een vluchtrisico zien.

