‘Amerikaans spionnennetwerk ondersteunt Oekraïense leger ter plaatse’

Terwijl Russische troepen doorgaan met zware artilleriebeschietingen om het oosten van Oekraïne te veroveren, sturen de Verenigde Staten en hun bondgenoten steeds meer hulp naar het belegerde land. Daarbij worden de Oekraïners ook ter plaatse ondersteund door een netwerk van commando’s en geheim agenten, aldus The New York Times .

Hoewel de regering-Biden eerder verklaarde geen Amerikaanse troepen naar Oekraïne te zullen sturen, is een deel van het CIA-personeel wel degelijk actief in de hoofdstad Kiev, weet de Amerikaanse krant. Veel van het werk gebeurt ook buiten Oekraïne, bijvoorbeeld op militaire bases in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Tegelijkertijd zouden ook enkele tientallen commando’s uit andere Navo-landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Litouwen, actief zijn in Oekraïne. Ze leiden Oekraïense troepen op en adviseren over wapengebruik en andere zaken, hoorde The New York Times van drie anonieme Amerikaanse functionarissen.

Er is heel weinig bekend over wat bijvoorbeeld het CIA-personeel en de commando’s aan het doen zijn. Maar zonder die Westerse hulp zou Oekraïne al lang kansloos zijn geweest tegen de Russische overmacht, zeggen experts. Vooral het naar Oekraïne krijgen van de laatste Westerse wapens - zonder dat die worden getroffen door Russische raketten - is een complexe operatie.

De Amerikaanse commando’s zouden ​​niet in de frontlinie staan met Oekraïense troepen, maar adviseren in plaats daarvan vanuit andere delen van het land of op afstand via versleutelde communicatie. Verschillende Oekraïense officieren hebben hun waardering uitgesproken voor de zeer gedetailleerde militaire informatie die is verkregen uit Amerikaanse militaire satellietbeelden en die beschikbaar is gemaakt in speciale apps voor het Oekraïense leger. Bewegingen van de vijand kunnen nauwlettend worden gevolgd. Hoewel de Amerikaanse regering niet erkent dat de CIA actief is in Oekraïne of enig ander land, zouden de Russen en andere inlichtingendiensten er al lang over weten.

Volledig scherm Amerikaanse soldaten op oefening in Hongarije. © ANP / EPA

Wat Oekraïners nu vooral nodig hebben, is klassieke militaire training in het gebruik van raketartillerie, zoals de High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), en andere geavanceerde wapens, aldus Douglas H. Wise, een voormalig adjunct-directeur van de Defense Intelligence Agency (DIA) en gepensioneerd senior CIA-officier. ,,We hebben het hier over grootschalige gevechten. We hebben het over moderne tank-op-tankgevechten met enorme strijdkrachten. Ik kan me niet voorstellen dat de CIA Oekraïense jongens niet traint hoe ze HIMARS moeten afschieten.”

De regering-Biden heeft tot nu toe vier van deze mobiele meervoudige raketsystemen naar Oekraïne gestuurd en kondigde donderdag aan dat er nog vier onderweg waren. Het zijn de meest geavanceerde wapens die de Verenigde Staten tot dusver aan Oekraïne hebben geleverd met raketten met een bereik tot 60 kilometer, verder dan alles wat Oekraïne nu heeft. Pentagon-functionarissen zeggen dat een eerste groep van 60 Oekraïense soldaten is getraind in het gebruik van de systemen en dat een tweede groep nu een training volgt in Duitsland.

Van 2015 tot begin dit jaar zouden Amerikaanse Special Forces en National Guard-instructeurs meer dan 27.000 Oekraïense soldaten hebben opgeleid in het Yavoriv Combat Training Center in het westen van Oekraïne, nabij de stad Lviv, aldus de Pentagon-functionarissen.

