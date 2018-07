Amerikaans stadje getroffen door mysterieuze huiduitslag na bosbranden

Jenni Matamoros had jeuk op haar borst en hals, haar huid voelde gezwollen en gespannen. Ze snapte niet hoe dat kon, want ze zat 'gewoon' een filmpje te kijken met haar man op de bank, nadat ze 's middags bij een barbecue was geweest. ,,Ik had al uren niets gegeten, dus dat kon het niet zijn. Er waren branden verderop en het rook vreemd. Ik vroeg me af of het iets in de lucht kon zijn en of anderen er ook last van hadden. Ik postte een foto van de uitslag op Facebook en ik was verbaasd hoeveel reacties ik kreeg'', vertelt Matamoros aan CBS News.