Amerikaans stel moet ingezamelde 400.000 dollar afstaan aan dakloze

Brandweer vangt 2,40 meter lange anaconda in Duits meer

10:26 De brandweer in Duitsland heeft een ruim twee meter lange anaconda gevangen in het Latumer-meer in het Duitse dorpje Meerbusch. Vissers hadden het serpent eerder ontdekt, waarna het meer werd afgezet. Het gaat om een gele anaconda, een wurgslang.