Amerikaanse advocaat schuldig aan afpersing Nike voor 20 miljoen

Pornoster

Avenatti werd in 2018 onder meer bekend door zijn verdediging van pornofilmster Stormy Daniels bij uiteindelijk mislukte aanklachten tegen president Trump. Daniels claimde twee jaar geleden dat ze in 2006 een relatie met Trump had gehad. Ze kreeg voor de verkiezingen van 2016 geld van een raadsman van Trump, Michael Cohen, om er over te zwijgen.



Haar raadsman Avenatti verscheen in honderden praatprogramma’s en dacht er hardop over presidentskandidaat te worden. Hij is in New York inmiddels door Daniels van oplichting beschuldigd. Hij moet in april voor de rechter verschijnen, omdat hij bijna 300.000 dollar (277.000 euro) van haar zou hebben gestolen rond de publicatie van haar boek Full Disclosure.