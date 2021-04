Amerikaanse agente die zwarte arrestant doodschoot, wordt vervolgd

Megafrau­deur Bernard Madoff overleden in gevangenis

16:53 De veroordeelde megafraudeur Bernard Madoff (82) is vandaag overleden in de gevangenis. Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de gevangenissen. Madoff kreeg in 2009 een gevangenisstraf opgelegd van 150 jaar. De zakenman had beleggers opgelicht voor miljarden dollars.